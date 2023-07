Česko-slovenské slovo týdne: nápověda vs. šepkár

grafika

„Martin, to je tvoje,“ řekl k údivu pana nápovědy pěkně nahlas Andrej Bagar. Obecenstvo si myslelo, že to patří do hry.

Pár slov o slove šepkár

Kto z nás by nechcel mať osobného šepkára? Je to viac ako osobný šofér, osobný lekár či dobre platený osobný asistent, alebo – ešte lepšie – šarmantná asistentka.

Ten, kto ho má, nemusí si predsa nič pamätať, nemusí sa nič učiť, nemusí myslieť ani predvídať. Stačí sústredene opakovať. A priznajme si, nemyslieť je dnes viac výhoda ako nevýhoda.

Nemyslieť sa dnes nosí. Nemyslieť je dnes cool. Ba dokonca školy, naše pyšné pedagogické ustanovizne všetkých typov a stupňov, do toho prispeli nemalou mierou.

Vraj učitelia na nich dostatočne nepodporujú kritické myslenie. Ide im len o opakovanie. Ako po šepkárovi, ktorý, stojac v prítmí, v mŕtvom uhle, myslí, radí, šepká. Za nás všetkých.

A čo tak rozdiel medzi mať a byť? Mať osobného šepkára, alebo radšej byť osobným šepkárom? Poviem vám, mne sa viac pozdáva to druhé. A nejde len o divadlo, v ktorom šepkár osviežuje hercom zabudnuté repliky, aby z Hamleta nebol pamflet alebo z Tanca nad plačom Plač nad tancom, čo by, mimochodom, dávalo oveľa väčší zmysel.

Ani o školu, v ktorej sú šepkári – našepkávači v permanentnom hľadáčiku učiteľov, lebo v rámci svojich prirodzených sklonov k altruizmu pomáhajú aj tým nenaučeným darebákom obstáť pri skúškach, a tak neodpustiteľným spôsobom krivia výchovno-vzdelávací proces.

Byť šepkárom môže byť atraktívne aj pre všetkých tých, ktorí neradi vyčnievajú z davu, neradi sa sami prezentujú. Povedzme pre skalopevne presvedčených introvertov, skrývajúcich svoju tvár pred svetom a možno aj pred sebou samým.

No napriek tomu si svoje poslanie musia plniť na výbornú. Šuškajú, šepcú, našepkávajú ostošesť, aby sme my ostatní – zábudliví – nezabudli na niečo dôležité, napríklad na svokrine narodeniny alebo výročie sobáša. To by bola katastrofa.

A tak nehaňme šepkárov, práve naopak, majme ich v úcte. Lebo nemusí nás byť vždy počuť ani vidieť ako kolportéra hulákajúceho na námestí a rozhadzujúceho pritom arytmicky rukami.

Stačí, že sme, že pomáhame, stojac v pozadí, niekde za kulisami, rozprávame polohlasom a ovplyvňujeme životy iných, aby sa im vodilo lepšie. To je čaro šepkára. Byť neviditeľný, a predsa podstatný. Byť tichý, a predsa počuteľný.

Slovák o slove nápověda

V češtine to majú šepkári o poznanie zložitejšie. Dalo by sa povedať, že sú ohrozeným, ba dokonca vyhynutým druhom. Absencia osobnej prípony v slove nápověda z nich totiž robí niečo abstraktné, neživé, mŕtve.

A hoci tušíme, že za všetkým sa tak trochu skrýva človek, ich existencia nebola doposiaľ z oficiálnych zdrojov nijako potvrdená. Veď kto by si napísal do životopisu, že je len slovom, frázou, niečím, čo má pomôcť spomenúť si na to nevypovedané, no zároveň poukazuje na mentálnu slabosť iných?

Tak ako v počítačových hrách použitie nápovědy vždy znižuje dosiahnuté skóre. Preto ťa prosíme, milá „napovedajka“, milý „napovedajko“, napovedz mi, no nič za to nechci…

Miloš Horváth, lingvista, působí na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě