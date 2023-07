Na finančních trzích straší inverzní křivka. Je to finanční bubák, nebo předzvěst krize?

Ještě před sto lety signalizovaly špatné časy komety. Přinášely války, epidemie a hospodářské krize. Dnes se jen usmíváme nad naivitou našich předků. Moderní finanční trh má lepší bubáky. Jedním z nich je takzvaná „inverzní křivka“. V ekonomických médiích se o ní mluví stále častěji, zejména v souvislosti s obavami z hospodářských krizí. Co je to tedy inverzní křivka a proč bychom ji měli považovat za předzvěst špatných zpráv?

Představte si, že dobrý přítel chce, abyste mu půjčili peníze na jeden rok, a nabízí vám pětiprocentní úrok. Případně vás požádá o půjčku na deset let. Jaký úrok by měl v tomto případě nabídnout? Určitě o něco vyšší. Deset let je dlouhá doba. Může se stát spousta věcí. Vázat peníze na deset let je riziko. A pokud to máte podstoupit, máte právo požadovat rizikovou prémii v podobě vyššího úroku.

Přesně tak to funguje i na finančních trzích. Vlády si půjčují levněji na dvouleté dluhopisy než na desetileté. Rozdíl výnosů mezi desetiletým a dvouletým dluhopisem je téměř vždy kladný. Existují však i výjimky. Někdy se stane, že