Změna mého života: Na co jsem přišel za rok bez alkoholu

Letní seriál: Členové redakce Deníku N pro vás v průběhu léta v osobních textech popisují události a zážitky, které formovaly a ovlivnily jejich životy. V tomto článku online editor Adam Hecl popisuje, jak skončil s alkoholem: Kdyby za mnou teď někdo přišel a navrhl mi obchod, že mu dám tak 500 korun, vypiju za to čtyři litry tekutiny na posezení, nebudu si půlku večera pamatovat a ráno mi bude špatně, pravděpodobně bych mu na to nekývl. Slovy z memu s americkým exprezidentem Trumpem: Nejhorší obchod v dějinách obchodu, možná vůbec. Jenže byla doba, kdy jsem na takovou nabídku vesele kýval i několikrát týdně.

Byl červen loňského roku a v jednom pražském kině, co je zároveň i bar, jsem si po pár pivech přiznal, co už jsem nějakou dobu tušil: totiž že už mi ta pivka vlastně nedělají žádnou radost. Žádný dramatický moment „po dnešku už nikdy nepiju“ toho dne nenastal. Na další den jsem byl ještě domluvený na pivo s kamarády, tak jsem si řekl, že právě to bude mé poslední. Zpětně lituji jen toho, že zrovna to poslední bylo tak špatné: z jednoho metalového baru, co je zároveň i sklep.

Když přestanete pít, začnete se potýkat se spoustou otázek, proč nepijete, přičemž tazatelé obvykle očekávají něco pikantního, ale zpravidla stačí říct, že prostě nechcete. Z počátku vám to dělá radost, brzy si ale uvědomíte, že to musíte vysvětlovat opravdu často, prakticky pokaždé, když někam večer jdete. Postupně si začnete připadat trapně, jako někdo, kdo