Smrt otce české literatury Kundery: „Chybí nám velkorysost k lidem, kteří Česko významem přesahují,“ říká spisovatel Jan Němec

„Spisovatel, ať chcete, nebo nechcete, je vždycky do jisté míry veřejnou osobností. Jeho knihy jsou veřejná věc. Ale on ne. On jako člověk… Ne.“ Milan Kundera, který v úterý ve věku 94 let zemřel ve svém pařížském bytě, byl velmi neveřejnou osobou. Jaký odkaz za sebou brněnský rodák zanechal? Hostem podcastu Studia N byl spisovatel a šéfredaktor měsíčníku Host Jan Němec.