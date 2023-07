Analýza: Kdo je vítězem a kdo poraženým summitu NATO ve Vilniusu a jak se mění nastavení celé Aliance

Ukrajina sice měla mnohem ambicióznější cíle, přesto může být s výsledkem dvoudenního summitu Severoatlantické aliance v litevském Vilniusu spokojená. Spokojené může být i Švédsko, které se výrazně přiblížilo definitivnímu schválení svého členství, a také střední a východní Evropa včetně Česka. Bod si připsal i turecký prezident Erdogan, který všem ukázal, jak významným hráčem stále je. Naopak poražené je Rusko, a to jak v otázce Ukrajiny, tak i v turecké hře o členství Švédska, a se slabšími kartami skončilo i Maďarsko.

Ukrajina: „Pěkné, ale ne ideální“

„Výsledky summitu jsou pěkné, ale pokud bychom dostali pozvání do NATO, byly by ideální,“ zhodnotil dvoudenní summit Severoatlantické aliance ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten se účastnil nejen společné večeře lídrů, ale i prvního jednání zbrusu nové Rady NATO–Ukrajina, která má být cestou k budoucí ukrajinské integraci do Aliance.

Někteří komentátoři přitom čekali, že Zelenskyj bude pokračovat v nespokojených poznámkách, které rozehrál první den summitu na Twitteru.

„Je bezprecedentní a absurdní, když není stanoven časový rámec ani pro pozvání, ani pro členství Ukrajiny. A zároveň je přidána vágní formulace o ‚podmínkách‘ i pro pozvání Ukrajiny. Zdá se, že neexistuje žádná připravenost ani k pozvání Ukrajiny do NATO, ani k tomu, aby se Ukrajina stala členkou Aliance,“ komentoval rozzlobeně připravovaný text komuniké ze summitu. Taková situace podle něj navíc pro Rusko znamená motivaci pokračovat v teroru.

Na závěrečné tiskové konferenci s generálním tajemníkem Aliance Jensem Stoltenbergem už ale mluvil o poznání mírněji a výsledky summitu pro svou zemi chválil. Ocenil především to, že