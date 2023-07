Česko-slovenské slovo týdne: nespočetně vs. neúrekom

grafika

Pokusme se výraz neúrekom rozšifrovat. Zdá se, že by mohlo jít o slovo s negativní předponou – existuje ale úrek? Urieknutie – no ano – české uřknutí, prokletí nebo snad zakřiknutí.

Niečo o slove neúrekom

Hoci sa slovo neúrekom uvádza ako expresívny hovorový výraz, v rôznych formách naň možno natrafiť takmer každú chvíľu, či už vo forme číslovky v mennom prísudku alebo v doplnku, alebo v podobe príslovky.

Povážte sami: vtipov je napriek rozpadajúcej sa vláde neúrekom, ten chlapčisko nám teda neúrekom narástol, na lúke sme našli neúrekom snežienok…

Ak je niečoho neúrekom, je toho veľký počet, hodne, vo veľkej miere, poriadne. Motivácia je pri výraze neúrekom pekne viditeľná. Súvisí so slovom hovoriť, teda staršie riecť, a z toho uriecť „urieknuť“.

Veru áno, neúrekom znamená doslova nech to nie je na úrek; aby som to teda v reči neuriekol, toľko toho je. Je to jedno z tých slov, ktoré majú pôvod v poverách našich predkov, u ktorých urieknutie a ochrana pred ním hrali často významnú úlohu.

Veď aj jedno z najtypickejších vlastných mien slovenských psov Dunčo vzniklo podľa názvu rieky Dunaj, pretože naši predkovia verili v ochrannú moc vody.

Napríklad pomenovanie medveďa sa z tabuistických dôvodov nevyslovovalo, aby sa nestalo niečo zlé, aby ho ním ľudia k sebe neprivolali alebo aby to neprinieslo lovcom nešťastie.

Pôvodné pomenovanie medveďa neskôr zaniklo a dnes ho poznáme len pod jeho opisným pomenovaním *medu-ēd, teda ten, ktorý je med.

Alebo – a tým už naozaj končím zoologickú odbočku od slova neúrekom – sa naši predkovia báli zlých duší, ktoré na seba brali rôzne podoby a tlačili spiacich na prsiach. Preto ich volali nočné mory, z indoeurópskeho koreňa *mer- “tlačiť“.

A keďže zlé duše sa často zjavovali ako motýle, začali sa tie nočné nazývať mory (veď aj názov babôčky odkazuje na babu Jagu).

Slovenka o slove nespočetně

Nespočetně, to je bezpochyby jedno z tých slov, kde je motivácia pôvodu očarujúco očividná – rovnako ako pri slove očividne, teda čo vidím na vlastné oči.

Nespočetně, to je také množstvo, že sa to ani nedá spočítať. Slovo nespočet máme ostatne aj v slovenčine. Pripomenulo mi to výraz habadej, ktorý slovenčina prevzala z českého habaděj – a to vzniklo zo spojenia hanba dieti, teda toľko, až je to hanba povedať.

Ivana Krekáňová, překladatelka, dramaturgyně Žilinského literárního festivalu