Vláda se chystá na sněmovní boj o úsporný balíček. „Do neděle to ale musí být hotové,“ věří Benda

Celkem 63 změn zákonů ve vládním úsporném balíčku hodlá koalice schválit v prvním čtení ještě tento týden. A to i za cenu, že by poslanci dorazili do Sněmovny během víkendu. Spacáky ale tentokrát potřebovat nebudou, protože se šéfové jejich klubů dohodli, že od půlnoci do deváté hodiny ráno budou mít pauzu.