Reálné zhodnocení i nešťastná slova. Co říkají experti na Pavlův výrok o podpoře Ukrajiny?

Pavel na summitu Severoatlantické aliance v litevském Vilniusu prohlásil, že se na konci roku Ukrajině zřejmě „víceméně uzavře okno příležitosti“ pro její ofenzivu. Tento názor dává mimo jiné do spojitosti s blížícími se prezidentskými volbami ve Spojených státech amerických.

„Uvidíme další pokles ochoty masivně podporovat Ukrajinu dodatečnými zbraněmi. Takže všechny tyhle podmínky pravděpodobně povedou k závěru, že to, co bude dosaženo do konce roku, bude východiskem pro vyjednávání,“ řekl Pavel.

Prezident za tato slova čelil i kritice. Ostatně výroky o konkrétním termínu, kdy by mohla začít podpora napadené zemi klesat, od členských států NATO dosud příliš nezaznívají. Západní představitelé nejčastěji hovoří o nutnosti pomáhat Ukrajině „tak dlouho, jak to bude potřeba“.

Podle Michala Lebdušky z Asociace pro mezinárodní otázky nelze říct, že by Pavlova slova