V boji o vaše data nastal mezi Evropou a USA nový mír. Do příští války

Nynější dohoda je už třetím pokusem upravit sdílení osobních dat mezi Evropskou unií a Spojenými státy. První dva ztroskotaly, na chvíli je nahradilo provizorní řešení a od roku 2020 fungují transatlantické přenosy dat v právním vakuu. To nyní končí, je ale otázka, zda napořád.

Kompromis jménem internet

Osobní data jsou pohonnou hmotou internetu a zároveň jeho mazadlem. Hlavní příjem firem jako Google či Meta (provozovatel Facebooku) spočívá v tom, že inzerentům prodávají cílené zveřejnění reklamy. Horolezci Honzovi se na jeho toulkách webem jakoby sám od sebe nabídne nový typ slaňovací brzdy, zato nikdy neuvidí řasenku dramaticky zvětšující objem, kterou naopak často spatří parádnice Patricie. Kutil Kamil se přednostně dozví o novém křovinořezu, intelektuálka Iveta o dárkovém vydání Marcela Prousta a tak dále. Celý tento mechanismus je pro většinu z nás už dávno samozřejmostí, kterou jsme přijali, vnímáme ji jen okrajově a nepřemýšlíme o ní.

Unikají nám tak dvě velké ekonomické pravdy. První: funguje to. Cílená reklama se inzerentům vyplácí, mnohý Honza si tu brzdu opravdu koupí, a jestli máte dojem, že to vy tedy ani náhodou, pak se nad tím možná zamyslete důkladněji. (Ale je to jedno, na jednotlivcích zde nezáleží, pro byznys jsou podstatné celkové součty a ty zadavatelům reklamy vycházejí dobře.) Vyplácí se, protože zacílení jen na správné publikum je levnější (čím víc lidí vaši reklamu vidí, tím víc za ni platíte) a výtěžnost vyšší.

A druhá ekonomická pravda: zdaleka nejvíc