Vyhazov mého života: Jak jsem se ze dne na den ocitla sama v New Yorku a bez peněz

Letní seriál: Redaktorky a redaktoři Deníku N pro vás v průběhu léta v osobních textech popisují události a zážitky, které formovaly a ovlivnily jejich životy. V tomto textu americká zpravodajka Jana Ciglerová popisuje zážitek z New Yorku před 30 lety: V životě jsem dostala vyhazov hned několikrát. Zatímco u většiny jsem docela dobře věděla proč, důvody toho úplně prvního jsem plně pochopila až o patnáct let později. Jak já jim dala za pravdu!

Ani si už přesně nepamatuju, kde jsem se s tou holkou seznámila, ale rozhodně mi to přišlo jako skvělý nápad. Vloni jela během letních prázdnin jako au-pair do New Yorku a letos se chystá zase, nechtěla bych to taky zkusit?

To se ví, že bych chtěla. Bylo mi dvacet, čekala jsem na výsledky přijímaček na žurnalistiku a v Americe jsem nikdy nebyla. Těsně předtím nás navíc v Praze navštívila tetička s bratrancem z Kanady. „Come to visit us in Calgary, přijeď nás navštívit,“ loučili se tehdy se mnou a mně to přišlo jako úžasný, leč nesplnitelný sen.

Takže když přišla tahle kamarádka s tím, jestli nechci na brigádu do New Yorku, věděla jsem, že