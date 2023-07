Jak se vyšetřovala největší krádež umění v české historii? A jak málo chybělo k tomu, aby se unikátní kolekce Picassových obrazů do Národní galerie Praha nikdy nevrátila? Nová epizoda podcastu Zvuk umění s výmluvným názvem „Ukradený Picasso“ vypráví příběh proslulé loupeže.

V atraktivním zpracování, které kombinuje vzpomínky vyšetřovatelů, bývalých zaměstnanců galerie, autentické materiály a herecký rámec vyprávění vrací na scénu tehdy skandální a dnes už takřka neuvěřitelný kriminální případ.

Audiokoláž se vrací do května roku 1991, zavádí nás do prostor Národní galerie ve Šternberském paláci na dohled od Pražského hradu. Den začíná pro ředitele galerie informací, která má potenciál přivodit infarkt. Ukradli čtyři obrazy Pabla Picassa!

Jak bylo možné, že byly hned čtyři výjimečné kubistické obrazy ukradeny přímo z expozice Národní galerie? A kdo se skrývá za touto loupeží století?

I tato epizoda podcastu Zvuk umění je výborně dramaticky zpracovaná, obdobně jako v rozhlasových hrách je epizoda dobarvená zvukovými podkresy, které vytvářejí autentickou atmosféru a umocňují emocionální náboj příběhu i celkový spád děje.

Poutavý je nejen samotný příběh odcizených děl a kriminalistická zápletka, ale také další okolnosti, které dokreslují specifické prostředí divokých devadesátých let. Policie používala při vyšetřování z dnešního pohledu nestandardní metody, jako je telepatie či siderická kyvadla. Několikrát museli vyšetřovatelé reagovat na podněty veřejnosti, která se do vyšetřování silně medializovaného případu chtěla zapojit. V kombinaci s detailním vyprávěním a skvělou dramaturgií se tato epizoda stane opravdovou lahůdkou pro milovníky true crime žánru, umění i specifické atmosféry devadesátých let.

Podcastový projekt Národní galerie Praha Zvuk umění vzniká ve spolupráci s předními audio dokumentaristy, tvůrci a dramaturgy a odhaluje malé i velké záhady chodu této jedinečné, skoro 230 let staré instituce. Osobní zkušenosti tvůrců a jejich vášeň pro umění se promítají do každé epizody, která vás zavede za oponu světa umění i galerijního prostředí.

V dalších dílech nahlíží Zvuk umění do zákulisí provozu galerie, odhaluje přípravu nové expozice, seznámí posluchače s méně exponovanými galerijními profesemi a doplní zážitek z probíhajících i ukončených výstav. Podcast také otevírá téma falz a originálních uměleckých děl, i důvodů, proč se v Národní galerii uchovávají již odhalené padělky.

Poslechněte si podcast Národní galerie Praha a vydejte se na dobrodružnou cestu světem umění! Pro více informací a poslech všech epizod navštivte www.ngprague.cz/podcast.

Vyberte z newsletterů Deníku N sobě na míru Zpravodajská Pointa N, vědecký Částečný součet, páteční Výběr šéfredaktora, kulturní live!, Česká inteligence 20. století od Pavla Kosatíka, nový newsletter Evy Mošpanové Děcka/práce nebo sledování jednotlivých autorů a témat. Ihned po vydání přímo do vaší e-mailové schránky. Přihlaste se k odběru.