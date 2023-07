Kulturní války a boj proti LGBTQ lidem spojily církevní tradicionalisty. Kdo nesouhlasí, je terč, říká odborník

V českém církevním prostředí se v posledních týdnech řeší, kdo a jak mluví za tuzemské křesťany. A co smí říkat. Z výzvy o odstranění Aliance pro rodinu ze struktur státu se diskuze přenesla do boje o rodinu a manželství. Podle politologa Petra Kratochvíla jde především o ukázku postoje autorit v katolické církvi, které odmítají dialog.

Současnou sérii církevních výzev odstartoval před měsícem rozhovor předsedkyně Aliance pro rodinu Jany Jochové v podcastu Ptám se já.

V něm představitelka organizace lobbující „za zájmy českých rodin“ prohlásila, že pro ni není podstatné ženské volební právo, nebo popsala, jak vznikala důvodová zpráva k ústavní definici manželství, která překrucovala vědecké studie.

„Vyzobeme z toho to, co je důležité pro danou věc, to tak dělají úplně všichni. To je úplně normální součást sociologie,“ řekla Jochová v podcastu serveru Seznam Zprávy.

Její slova vyvolala poprask. Kriticky se k působení Aliance pro rodinu postavilo několik liberálnějších zástupců církví – například