Tyhle univerzity nejsou pro barevný

Na první pohled je rozhodnutí soudu správné, logické, a především antidiskriminační. Soud tím přece ruší mechanismus, který uměle zvýhodňoval vybraná etnika, a naopak vytváří prostor pro opětovné poměřování uchazečů o studium na základě zásluhovosti – na vysoké školy se tak konečně dostanou pouze ti, kteří si to opravdu zaslouží. A přijímačky budou opět rasově neutrální – barvoslepé.

Opak je ovšem pravdou, protože soud rozhodl tendenčně, na základě smyšlených informací a zcela ahistoricky, v rozporu s desítky let existujícími precedenty. Důkazní materiál neprokázal diskriminaci v rámci affirmative action, ale šestice konzervativních soudců (tři z nich na soud nominoval Donald Trump dle instrukcí významné konzervativní organizace The Federalist Society) se jej rozhodla ignorovat. Rozhodnutí soudu tak demontovalo další z výdobytků hnutí za občanská práva z 60. let 20. století, což povede k dalšímu prohlubování rozdílů a nerovností mezi Afroameričany, Hispánci a většinovou společností. Dlouho existující podpůrné programy pro uchazeče z většinové společnosti přitom zůstávají platné.

Historické kořeny affirmative action

Kořeny opatření zaváděných pod hlavičkou affirmative action můžeme najít už v období po americké občanské válce (1861–1865). Kongres tehdy schválil