Jak v Moskvě přepisovali, ale i zachránili Karla Čapka

Seriál Přepište dějiny: Před sto lety vydal Karel Čapek Italské listy, první z řady svých cestopisných črt a fejetonů. Je to stále inspirativní čtení na cesty po Itálii, ale my se od tohoto kulatého výročí odpíchneme k něčemu trochu jinému. A to k několika momentům, kdy byl v minulosti tento pracovitý a populární český autor přepisován nebo vykládán více než účelově.