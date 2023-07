Mladí kritici: Indiana Jones se ztrácí v propadlišti dějin a Idol je jen nablýskaná habaďůra

Filmy Indiana Jones a nástroj osudu, Asteroid City a Spider-Man: Napříč paralelními světy lákají diváky v létě do kin, seriál Idol zas k HBO Max. Napjatě očekávané červnové filmové a seriálové události tentokrát hodnotí studenti filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci projektu Mladá kritika.

Patří už Indiana Jones do historie?

Indiana Jones a nástroj osudu. Režie James Mangold, USA 2023. Premiéra 29. června 2023.

Recenzi napsal Adam Jurčík.

Poslední příspěvek do série filmů s Indianou Jonesem vystihuje zejména snaha nešlápnout vedle. Nezopakovat rozporuplné přijetí předchozího čtvrtého dílu, navázat na vše, co dělalo původní trilogii z osmdesátých let ikonickou, a zároveň přiblížit snímek současné mladé generaci, která na původních filmech nevyrostla.

Přehnaná opatrnost a snaha dosáhnout několika cílů najednou se však novému dobrodružství netradičního archeologa spíše nevyplácí.

Oddané fanoušky dozajista potěší, že snímek obsahuje všechny prvky, které zařídily předchozím dílům jejich kultovní status.

Opět je ústředním motivem příběhu tajemný artefakt z minulosti – tentokrát soukolí ze starověkého Řecka umožňující měnit tok času – a opět o jeho získání usilují nacisté, kteří doufají, že