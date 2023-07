V USA havaroval válečný Spitfire v československých barvách s mimořádnou historií

Letoun havaroval na letišti Deer Park na severozápadě USA nedaleko hranic s Kanadou. „Utrpěl značné poškození poté, co sjel z dráhy a překlopil se dopředu během pokusu o přistání. Pilot nebyl zraněn,“ popsala databáze serveru Aviation Safety.

Místní zpravodajský web Deer Park Gazette informoval, že letoun sjel z dráhy poté, co se během přistání zasekla brzda podvozku. Spitfire má výklopný podvozek pod křídly; pokud jedno z kol nejde odbrzdit, stává se letoun neovladatelným. Jaká přesně závada byla, ukáže až vyšetřování.

WWII fighter plane damaged in Deer Park crash on Friday; no injuries reported https://t.co/ult6LK6fq6

— The Spitfire Society (@SocietySpitfire) July 8, 2023