Předseda politické strany PRO Jindřich Rajchl opakovaně tvrdí, že na září jedná s odbory o společných protivládních akcích. Kritizuje přitom předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středulu, který spolupráci odmítá. Rajchl tvrdí, že jedná s jednotlivými odborovými svazy a na regionální úrovni. Deník N kontaktoval místní odborové předáky a předsedy velkých odborových svazů. Většina z nich potvrdila, že je Rajchl kontaktoval, ale odmítli, že by s ním jednali. Politik Deníku N nechtěl upřesnit, s kým tedy spolupráci domlouvá.

Jednám s odbory, slibuje Rajchl horký podzim. My s ním ne, odmítli to lídři svazů i krajů

Organizátor jarních demonstrací Rajchl chce po prázdninách znovu vytáhnout proti vládě. Svým příznivcům zatím podrobnosti nesděluje. Jejich dotazy odbývá s tím, že příprava nátlakových akcí, které mají vést k pádu Fialova kabinetu, je náročná. Ve vystoupeních na Facebooku slibuje, že tentokrát budou protesty koordinované s odbory. Kritizuje přitom odborového předáka Josefa Středulu za to, že demonstrace pořádané jeho stranou PRO nepodporuje.

„V současné době intenzivně jednáme s jednotlivými odborovými svazy, minulý týden jsme měli další jednání. Není to tak jednoduché. Hlavně to není jednoduché proto, že pan Středula si jede vlastní politiku,“ prohlásil Rajchl například v zatím posledním vystoupení v neděli.

„S ohledem na akce, které už konali, jsme velmi obezřetní, a to z toho důvodu, že některé průvodní jevy nejsou z naší strany vítány. Já jsem se s panem Rajchlem nikdy nepotkal, nikdy jsem s ním nejednal, akce na podzim bude ČMKOS řešit na vlastní půdě, určitě ne s někým zvnějšku,“ potvrdil odborový předák, že spolupráci s PRO odmítá.

„To bohužel nejde“

Na březnovou demonstraci Rajchlovy strany na Václavském náměstí navázal pokus několika desítek jejích účastníků vniknout do budovy Národního muzea a strhnout z ní ukrajinskou vlajku. Jeden protestující také napadl auto s ukrajinskou poznávací značkou, které projíždělo po magistrále.

Rajchl neupřesňuje, s kým v rámci ČMKOS tedy jedná. „To by ta jednání poškodilo, to bohužel nejde,“ odmítl to i na dotaz Deníku N.

Redakce proto kontaktovala řadu odborových předáků. Oslovení šéfové větších odborových svazů sdružených v konfederaci vedené Středulou vesměs potvrdili, že je strana PRO