Erdogan na koni. Stal se nepostradatelným pro obě strany války

Analýza Petry Procházkové: Je to především Turecko, které se postaralo o hlavní senzaci posledních dnů – podpořilo Ukrajinu víc, než se čekalo, po průtazích souhlasilo s rozšířením NATO na 32 členů a vrazilo Rusku – jak ono to vnímá – „nůž do zad“. Přesto zůstává partnerem Kremlu.