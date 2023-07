Skončí Hollywood, jak jej nyní známe? Důležitou odpověď přinese Tom Cruise

Inflace komiksových a superhrdinských filmů či nejrůznějších filmových návratů přestává v kinech táhnout. Aktuální data a grafy shromážděné v tomto textu mluví neúprosně: pokud se Hollywood nepoučí z červnových propadů návštěvnosti očekávaných filmových trháků, čekají jej těžké časy.

Respektive těžké časy čekají zejména ty nejdražší filmy. Protože poměr jejich rozpočtů a následného zisku v kinech může být pro filmová studia zesláblá po covidu příliš rizikový.

Jak drahé filmy se teď Hollywoodu vyplatí a proč jsou rozpočty současných filmů často tak nafouknuté? Jak z toho najít cestu ven? A má šanci kina spasit Tom Cruise v návratu Mission: Impossible, které vstoupilo do kin tento týden, či očekávané premiéry příštího týdne Barbie a Oppenheimer?

Naděje, nebo začátek další nejistoty?

Když v roce 2020 propukl naplno covid, byla to pro kina pohroma. Buď byla zavřená, nebo hrála jen starší a menší filmy, protože Hollywood kvůli pandemii nejočekávanější hity odkládal.

Rok 2021 byl ve znamení oživení, loni už kina fungovala skoro jako za starých časů. V porovnání s rokem 2019 stále chyběla přibližně třetina diváků, ale celý svět hleděl s optimismem kupředu. A výsledky filmů jako Top Gun: Maverick nebo Avatar: The Way of the Water ho potvrzovaly.

Silné jaro 2023 potvrzovalo formu. Jenže pak nastal červen a hned čtyři velké a velmi drahé očekávané hity (Transformers: Probuzení monster, Indiana Jones a Nástroj osudu, Flash, Mezi živly) svými výsledky finančně zklamaly. Byl to