Lékaři radí, jak ustát úmorná vedra. Pomoci může i digestoř

Kdo je nejvíc ohrožený vedrem?

Vysoké teploty mohou být nebezpečné pro kohokoliv. Největší nebezpečí ale přestavují pro lidi starší 65 let, malé děti zhruba do čtyř let, těhotné a kojící ženy, dlouhodobě nemocné a ty s omezenou pohyblivostí.

Větší pozor by si ale měly dát i osoby, které se léčí některými léky, například těmi na depresi, nespavost či nemoci štítné žlázy. Vedle nich se do rizikové skupiny řadí také velmi drobné ženy.

Jak předcházet problémům s vysokými teplotami?

Ideální je volnější pracovní tempo a méně stresu. To samozřejmě není vždy možné, v parnu by se ale měli všichni snažit namáhavé činnosti omezit a pochůzky venku přesunout aspoň na nejchladnější část dne, tedy na ráno.

V případě únavy je nutné okamžitě s činností přestat a přesunout se do stínu. Při práci – a nejen té fyzické – je také vhodné zařazovat přestávky. Ideálně během nich přecházejte po místnosti nebo seďte s podloženýma nohama, radí Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Jihoevropské národy, které jsou na letní vedra zvyklé, po staletí dodržují svou siestu přes poledne a v raném odpoledni. Pokud můžete, ve vysokých teplotách tento zvyk převezměte.

Parno ohrožuje i při pobytu vevnitř. Vysoké teploty mohou být nebezpečné především ve vyšších patrech. Je-li to možné, zůstávejte proto v nižších podlažích s orientací oken na sever a východ.

Pokud někdo žije v opravdu horkém bytě ve vysokých patrech bez klimatizace a možnosti zchlazení, může se vydat někam do veřejných klimatizovaných prostor, jako jsou například knihovny či obchodní centra.

Co jsou v našich podmínkách extrémní teploty, které mohou ohrozit zdraví?

Z hlediska zdraví je klíčová nejen teplota, ale také