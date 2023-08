Strašidla mého života: Jak ve mně ohavní upíři a svůdné lišky zažehli lásku k Číně

Už odmalička vím, že nahlédnout do okna vás může vyděsit do morku kostí, a že když si upíra vpustíte do spodního prádla, sežere vám srdce. V jiných rodinách se ráno pila káva, u nás zelený čaj. A kde se jinde dětem vštěpovalo „žili šťastně až do smrti“, mně se v hlavě rojili duchové, liščí démoni a čáry.

Od chvíle, kdy jsem po té knize sáhla poprvé, nebylo cesty zpět: zamilovala jsem se, hluboce a nevratně. V Pchu Sung-lingových Zkazkách o šesteru cest osudu ke mně přišla strašidla mého života. A s nimi životní láska k Číně.

„Kronikář podivných příběhů praví: Jací hlupáci jsou lidé tohoto světa! Je už nad slunce jasnější, že jde o upíra, a oni ještě tvrdí, že je krásný. Jak pomatený je takový hlupák! Každému je zřejmo, že dotyčný to s ním myslí upřímně, a on ho ještě podezřívá z falše. Zato však miluje lidskou krásu a loví ji, kde může. Žena pak musí polykat lidské hleny a činí tak ráda. Nebe odměňuje dobré skutky, ale takový pomatený hlupák to vůbec nepochopí. Není to politováníhodné?“

Pomalovaná kůže

Pamatuju si to jako dnes. Je mi tak pět šest let a potichounku se kradu podél zdi naší chaty, lezu skrčená pod cihlovou podezdívkou, nohy našlapují lehounce, jako by chodily po vaječných skořápkách, a ne po zelené trávě: hlavně ať mě ten uvnitř nevidí a nezaslechne! Protože kdybych se jakkoli prozradila, bude to moje smrt.

Připlížím se k oknu do ložnice, zhluboka se nadechnu a vydechnu, sbírám kuráž. A pak opatrně nahlédnu dovnitř, na toho, kdo tam stojí nad lůžkem. Nebesa, je to úděsný pohled! Vidím „ohyzdného upíra s obličejem zeleným jako peří ledňáčka, zuby má špičaté jako pila. Na lůžku je prostřena lidská kůže a upír drží v ruce štětec s barvou a líčí ji. Když skončí, odhodí štětec a zdvihne kůži. Potom ji obleče na sebe, protřepávaje jí jako oblekem, a promění se v tom okamžení v dívku…“

Vždyť to je ona! Ta krasavice, která se mnou, mladým panem vzdělancem, trávila noci v radovánkách. Byla tak rozkošná, tak líbezná – a teď se z ní vyklubala příšera, která mě chce zahubit. Ten taoistický kněz na tržišti měl pravdu, když mě varoval, že mi tělo obtáčí zlý opar! Spolknu výkřik a utíkám pryč, zpátky za tím taoistou žadonit o záchranu.

Ještě netuším, že posupný upír roztrhá nejdřív plácačku, kterou mi kněz dá na ochranu, a pak i moji hruď. A z ní mi vyrve srdce.

Netuším, že má oddaná manželka, vzor konfuciánské ctnosti, bude na hnojišti bít čelem o zem před malomocným žebrákem. Že bude zoufale naříkat a úpěnlivě toho špinavce prosit, aby mě oživil. A že se jí ten sveřepý smrdutý chudák nejprve z plna hrdla vysměje a potom ji přiměje spolknout slizké klubko svých vykašlaných hlenů.

Dočetli jste až sem, ačkoli se vám zvedá žaludek? To je dobře. Protože