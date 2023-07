Téma budoucnosti Ukrajiny a její bezpečnosti by mělo být hlavním bodem agendy začínajícího summitu NATO ve Vilniusu. Pro napadenou zemi, která už přes 500 dní vzdoruje ruským agresorům, je podpora od nejsilnějšího obranného paktu na světě a jeho jednotlivých členů klíčová. Její urychlený vstup do Aliance je ale málo pravděpodobný.

Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, ale vstup až po válce. Co se čeká od summitu NATO

Kyjev v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským hledá co nejrychlejší cestu do NATO. Alianční pravidla, která chápou útok na jednoho člena NATO jako na všechny, by pro napadenou zemi mohla znamenat příslib mnohem silnější podpory Západu a rychlejší porážku Ruska.

Na druhou stranu by ovšem mohla znamenat také rozšíření války na země, které Ukrajinu podporují, dodávají jí zbraně, ale do otevřeného konfliktu s Ruskem se dostat nechtějí. Z tohoto pohledu není příslib bezprostředního členství v NATO pro Ukrajinu z probíhajícího summitu příliš reálný.

Krátce před setkáním ve Vilniusu o tom mluvil americký prezident Joe Biden. „Nemyslím si, že existuje jednota ohledně toho, zda Ukrajinu přijmout do NATO nyní, uprostřed války,“ řekl Biden v rozhovoru pro CNN.

Podle amerického prezidenta totiž jednoznačně platí závazek vycházející z článku 5 Washingtonské smlouvy, tedy bránit v případě napadení svého spojence. „Pokud by válka pokračovala, jsme všichni ve válce. Ve válce s Ruskem,“ popsal Biden scénář, který by mohl nastat v případě okamžitého přijetí Ukrajiny do NATO.

Biden k tomu dodal, že je podle něj předčasné o možném přijetí Ukrajiny nyní hlasovat; země musí podle něj splnit i další kritéria „včetně demokratizace“. Americký prezident není ve svém postoji osamocen. Podobně se vyjádřil také německý kancléř Olaf Scholz.

Podle Scholze má summit řešit perspektivu zemí, které do NATO míří. „Je také jasné, že během války se nikdo členem obranné aliance stát nemůže,“ řekl německý kancléř.

Záruky pro Ukrajinu

Příslib budoucího členství v Alianci má Ukrajina už 15 let, byl zemi dán v roce 2008 na summitu v Bukurešti, tehdy ale bez jasného data. Nyní, v souvislosti s válkou, se téma dostává stále více do centra pozornosti a podle některých komentátorů je cílem vyhnout se další „Bukurešti“.

Kyjev čeká, že padne