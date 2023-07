Ficovi díky Matovičovu risku vzrostla šance na návrat, může ale být i odstaven. Sedm možných povolebních scénářů

Slovenský expremiér ze strany OLaNO Igor Matovič vytvoří volební koalici spolu s Křesťanskou unií a stranou Pro lidi. Uskupení ale potřebuje získat více hlasů než jednotlivé strany, a riskuje tak, že do parlamentu nedostane. Tím by víc mandátů získal i Směr Roberta Fica. Není to ale jediná varianta vývoje a ne všechny se jeví pro Slovensko temně.