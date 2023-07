Bývalé koloniální velmoci začínají pomalu vracet ukořistěné cennosti. Ale v cestě stojí překážky a krade se dodnes

Nizozemsko minulý týden rozhodlo, že Indonésii a Šrí Lance vrátí asi pět stovek cenných artefaktů, které ukořistilo během koloniální éry. Jen letos se obdobně rozhodlo i Německo, naopak Řecko získalo odcizené cennosti nazpět. Zdálo by se, že koloniální minulost se narovnává a významné památky se vracejí do rukou svých oloupených tvůrců. Jenže zdaleka není dobojováno. Některé západní instituce se stále zdráhají, jiné dokonce chrání speciální zákony.

Dějiny krádeží kulturních artefaktů leckdy nesmírné hodnoty sahají k samým počátkům lidské civilizace. Snaha v novověku kolonizovaných zemí, které se své odcizené kulturní dědictví pokoušejí získat zpět, se oproti tomu počítá v řádu desítek let. Přesto trvá mnohem déle, než by v očích těchto zemí měla, a není zdaleka tak úspěšná, jak by měla být.

V uplynulých několika letech se ale věci daly do pohybu. A muzea v bývalých koloniálních mocnostech, ale i soukromí sběratelé začali ukořistěné památky vracet původním majitelům. Mnoha dříve kolonizovaným zemím a národům svitla naděje na úspěšné završení mnohaletého úsilí.

Jako zatím poslední se k vrácení artefaktů rozhodlo Nizozemsko. Jeho vláda minulý týden oznámila, že dvěma svým bývalým koloniím – Indonésii a Šrí Lance – vrátí stovky uměleckých a kulturních památek, které odtud ve své koloniální éře vyvezlo.

Co