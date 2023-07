Jak jsme na Ukrajině viděli místa dopadu kazetové munice a co znamená, že ji Kyjev dostane ve velkém

Ukrajina dostane od USA velké zásoby kazetové munice. Krok kritizují některé země, lidskoprávní organizace i Rusko, které samo proti Ukrajině kazetovou munici používá. To dokonce označilo Spojené státy za viníka válečných zločinů na východoevropském bojišti. Přinášíme rozbor, v čem může kazetová munice pomoci tamní armádě a co Ukrajina dělat nesmí, aby nepřišla o mezinárodní podporu.

Odlehlé skladiště v Mykolajivu je tak oprýskané, že je samo o sobě paralelou na východ Evropy: tu chudší část kontinentu, kde peníze, když už jsou, jdou na to důležité, ne na nová vrata nebo omítku.

Tohle oprýskání ale není obyčejné. Uprostřed malých kráterů ve zdi jsou zdeformované kovové úlomky.

Do bytelných železných vrat se buď zaryly také, nebo do nich rovnou nadělaly díry: když se skrz otvor v několik milimetrů silném plechu díváte, napadá vás, co by takový ruský kovový váleček z tyčoviny, o průměru i výšce kolem sedmi milimetrů, udělal s vaším tělem.

O pár hodin později jedeme venkovem a kousek od cesty je v poli podivný světlý podlouhlý předmět zarytý v poli: střela, která nesla kazetovou munici. Na kraji cesty jsou na keřích navázané bílé fáborky. Jít za ně by byl v našem životě možná ten poslední nápad.

Co je kazetová munice

Kazetová munice je z pohledu válčení účinný nástroj. Z hlavního vystřeleného nosiče se před dopadem vysype množství kusů submunice (anglicky bomblets, česky se používá překlad bombičky), které se rozptýlí na velké ploše. Pak samostatně explodují a silou výbuchu vyšlou do okolí malé kusy kovu, kterými je nálož obalená.

Zbraň tak ztrácí ničivý bodový účinek exploze jedné velké nálože, ale získává plošný efekt. To proti neobrněným cílům stačí: že se do zákopu na frontě trefí jeden dělostřelecký granát, není příliš pravděpodobné. Ale když jde o