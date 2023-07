Teplotní rekordy padají až příliš rychle. Čelíme dvěma scénářům. Zda nastane ten horší, se dozvíme brzy

Šestý červenec 2023 byl celosvětově nejteplejším dnem v historii systematického měření, tedy od poloviny devatenáctého století. Nezkoušejte si to datum zapamatovat, nemá to smysl. Rekord znovu padne možná už dnes. A když ne dnes, tedy zítra, pozítří… a pak ještě mnohokrát. Je horko a bude hůř.

Ve čtvrtek 6. 7. 2023 dosáhla průměrná celosvětová teplota měřená dva metry nad povrchem pevniny či moře hodnoty 17,23 °C. Tím padl den starý rekord: ve dnech 4. a 5. července byla průměrná teplota 17,18 °C. A den, který jim předcházel, třetí červenec, byl také chvíli světovým rekordem s teplotou 17,01 °C.

Pro předchozí rekordní teploty bychom museli zajít dále do minulosti. V srpnu 2016 a červenci 2022 dosáhla teplota hodnoty 16,92 °C. Každé z těchto čísel bylo po nějakou dobu nejvyšší hodnotou dosaženou systematickým strojovým měřením, které probíhá a zaznamenává se od padesátých let devatenáctého století. Vývoj posledních dnů je všechny překonal.

Údaje uvádíme podle datového portálu Climate Reanalyzer, který provozuje Univerzita státu Maine na základě dat americké vládní agentury NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, Národní úřad pro oceán a atmosféru).

Sedmnáct stupňů nad nulou nevypadá nijak impozantně, jak už to s průměry bývá. Je to údaj, který shrnuje okamžitou teplotu v Timbuktu (42 °C), v grónském Qaanaaqu (7 °C), v Praze (32 °C), v chilském Punta Arenas (4 °C) i na jižním pólu (-44 °C) a na tisících dalších míst na pevnině i nad mořem. Průměruje teploty za celý den (ty například v Praze i v těchto vedrech v noci klesají na 17 °C).

Podstatná není sama hodnota, ale trend. Když padne rekord jednou, může to být výkyv, náhodná fluktuace. Když ale máme poslední dobou jednu rekordní teplotu za druhou (momentálně tak doslova, jak je to jen možné), pak je namístě ptát se, co se to děje.

Základní odpověď