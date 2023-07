Další článek o Varech? To myslíte vážně? Zapomeňte na bulvár, ty pravé Vary jsou jinde

Při pohledu zvenčí či skrze stránky bulvárního tisku může MFF Karlovy Vary působit jako poněkud otravná akce, na níž se opíjejí celebrity. Nenechte se ale odradit vnějším dojmem a přečtěte si, proč tento festival letos opravdu stál za to. A není to jen proto, že poprvé po řadě let netiskl tlustý katalog a že jej poprvé po řadě let navštívil úřadující prezident.