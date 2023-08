Americká televize 90. let: kde se vzala síla čtvrtečních večerů a co stálo za popularitou seriálů Přátelé a Seinfeld

V sedmdesátých a osmdesátých letech byla televize strukturována podle typů pořadů („Tohle je náš western, tohle je naše nemocniční drama, tohle je náš rodinný sitcom, tohle je náš zábavný sitcom, který se bude vysílat hodinu po rodinném sitcomu“ a podobně).

Počátek devadesátých let byl pokračováním let osmdesátých. Kromě typu seriálu ale šlo také o jeho atmosféru. Trochu to připomínalo FM rádia z konce sedmdesátých let.

Cílem bylo vysílat hudbu, která se sice navenek lišila, ale byla nahrána a vyrobena ve stejném stylu, což vytvářelo pocit jednoho nekonečného playlistu (v naději, že posluchač nikdy nezmění stanici).

Na velikosti publika záleželo, ale ne tolik jako na jeho složení. Jeden pětadvacetiletý člověk žijící ve městě měl hodnotu dvou