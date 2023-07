Nová sociální síť Threads má vážné nedostatky, ale dokonalé načasování. Meta jí chce nahradit Twitter

Ještě před rokem – a možná dokonce před několika týdny – by aplikace Threads, napodobenina Twitteru vyvinutá společností Meta, asi narazila na silný odsudek. Neumí toho tolik co Twitter a její provozovatel má špatnou pověst. Jenže poslední kroky Elona Muska v čele Twitteru způsobily, že hodně lidem se teď Meta Platforms, provozovatel Facebooku, jeví jako menší zlo.

„Myslím, že by měla existovat aplikace pro veřejnou konverzaci, kterou by používala více než miliarda lidí. Twitter měl šanci, ale nedal to. Doufám, že nám se to povede,“ napsal ve čtvrtek na svém zbrusu novém účtu v aplikaci Threads („vlákna“) zakladatel Mety Mark Zuckerberg.

Vytyčil tím jasný cíl – a nový produkt jeho společnosti k němu zatím míří velmi rázně. Čtyřiadvacet hodin po startu má sociální síť Threads přes padesát milionů uživatelů, a až budete tento článek číst, bude jich už zase výrazně více.

Nic moc to nedovede

Formulace „napodobenina Twitteru“ zní hanlivě, ale kdo zná Twitter a prohlédne si Threads, jistě s ní bude souhlasit. Mnozí dodají: nekvalitní napodobenina.

Threads umožňují zveřejňovat krátké textové příspěvky (limitované pěti sty znaky na rozdíl od 280 v základní verzi Twitteru), obrázky a videa do pěti minut stopáže. S příspěvky (zde se jim samozřejmě neříká tweety, ale threads – pro mnohé Čechy užitečné cvičení výslovnosti) můžete dělat totéž co na Twitteru: „lajkovat“ je, komentovat, přeposlat uvnitř sítě a sdílet odkazy mimo ni.

Další užitečné vlastnosti Twitteru však v Threads chybí. Proud příspěvků je čistě algoritmický stejně jako na Facebooku. Něco v něm pochází od vašich kontaktů („přátel“), něco vám tam vloží sama síť. Twitter tohle sice od jisté doby dělá také (záložka For You), dá se ale přepnout do svého staršího režimu (záložka Following), kde dostáváte pouze příspěvky od svých kontaktů (plus snesitelné množství reklamy), jsou tam zaručeně všechny a v původním časovém pořadí. Threads tohle nemají. Podle toho, co říká Meta, na to možná dojde, ale neví se kdy.

Threads prozatím nemají možnost prohledávat obsah. Neumožňují poslat soukromou zprávu jinému uživateli. Nemají hashtagy, což je velmi užitečná vymoženost Twitteru – umožňuje automaticky propojit příspěvky podle tématu. Tohle všechno se v aplikaci časem může objevit, ale zatím to chybí. Není jasné, z jakého důvodu. Může to být spěch, který Metu přiměl zveřejnit nehotový produkt, protože současná krize Twitteru se k tomu dobře hodí. Může to být snaha chránit se před žalobou za plagiátorství, nenapodobit tudíž příliš mnoho rysů Twitteru; i když na tu žalobu patrně dojde tak jako tak. Může to také být chladná (a dost možná správná) úvaha, že pokročilé rysy Twitteru chce poměrně málo uživatelů, většina se chce bavit stejným způsobem jako na Instagramu nebo TikToku, nechat si tedy pasivně zobrazovat nekonečný proud náhodných kuriozit. Může to být cokoli jiného.

Hlavním důvodem úspěšného startu sítě Threads tedy není její kvalita. Není jím ani sama nespokojenost uživatelů Twitteru – i když k němu jistě přispěla. Základem úspěchu je snadnost zřízení účtu. Každý, kdo má Instagram (a nežije v EU, což je specifický problém, k němuž se dostaneme