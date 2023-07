Vývoj bojů (498. den): Putin nedá pokoj, dokud nás nezabije, řekl Zelenskyj „mírotvůrcům“

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí ze čtvrtka 6. července. Situace už může být na některých místech jiná.

Co by Zelenskyj vzkázal politikům SPD a Ficovi. Polemiku mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a bulharským prezidentem Rumenem Radevem má smysl si připomenout i proto, že v ní zazněla stejná tvrzení, která lze slyšet od některých politiků, v České republice například od těch z Okamurovy strany SPD, na Slovensku dokonce třeba od expremiéra a po zářijových volbách opět možného budoucího premiéra Roberta Fica: volání po míru, kritika dodávek zbraní a argumenty, že válka nemá vojenské řešení.

Zároveň to byla příležitost vyslechnout si, jak na ně reaguje přímo lídr napadené a bombardované země.

Nejprve kontext: Zelenskyj vyrazil na předem utajovanou návštěvu tří východoevropských zemí EU – Bulharska, České republiky a Slovenska – plus Turecka.

Slovensko a Bulharsko jsou podle srovnávacích průzkumů Globsecu jediné ze zkoumaných zemí EU, v nichž si zhruba polovina dotázaných myslí, že hlavním viníkem války je Západ nebo samotná Ukrajina. V ostatních zemích, dokonce včetně Orbánova Maďarska, považuje většina obyvatel za viníka Rusko.

Setkání obou delegací začal Rudev výhradou, že Kyjev až příliš často mluví o vítězství. „To je pochopitelné, my chceme ale více slyšet slovo ‚mír‘,“ řekl Rudev.

Dále poznamenal, že v aktuální válce, kterou k Zelenského nevoli označil slovem „konflikt“, neexistuje vojenské řešení a že „více a více zbraní to nevyřeší“.

Bulgarian President Rumen Radev tells Zelensky to his face: “I believe that Ukraine has its place in the EU, but this is my call. Now we hear the word "victory, victory, victory." Yes, of course, for any country that is at war, this is an important word, but we also want to hear… pic.twitter.com/9uJWAGX6lO

— Geopolitics.wiki (@GeopoliticsW) July 6, 2023