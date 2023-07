Obrazem: Zelenskyj v Česku. „Chci poděkovat za to, jak pomáháte našemu lidu,“ řekl po schůzce s Pavlem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je na dvoudenní návštěvě Česka. Po úvodní ceremonii na nádvoří Pražského hradu absolvoval s prezidentem Petrem Pavlem jednání mezi čtyřma očima. Na následné tiskové konferenci ocenil pomoc, kterou Česko Ruskem napadené zemi poskytlo. „Všichni sníme o dni, kdy budeme moci zaručit bezpečnost všem našim lidem a všichni budou mít možnost vrátit se do své země. Jsem vděčný České republice za vojenskou pomoc, za zbraně, za sankční politiku, za podporu vstupu do NATO, do EU,“ řekl Zelenskyj.