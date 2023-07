„Dopadlo to tak, že jsem s prezidentem Zelenským do Prahy letěl já,“ popisuje v rozhovoru poradce pro národní bezpečnost Pojar

Na palubě českého vládního speciálu letěl s Volodymyrem Zelenským z bulharské Sofie do Prahy poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Ukrajinský prezident podle něj přijel do České republiky poděkovat za podporu a jednat o další spolupráci. S premiérem Fialou i prezidentem Pavlem by měl mluvit i o blížícím se summitu NATO ve Vilniusu a o konkrétních projektech, do kterých se Česko může zapojit. „Ukrajinu neopouštíme. Ukrajinu budeme podporovat, protože to je nejenom v zájmu Ukrajiny, ale i v zájmu našem,“ říká Pojar v rozhovoru s Deníkem N, v němž popisuje i přípravy celé návštěvy.