Dříč, který tvrdil, že historik musí znát všechno

Seriál Česká inteligence: Jsou lidé, kteří ze sebe svou vlastní minulost shazují snadno jako sníh, a zároveň jiní, kteří to nedokážou. Z těch druhých (kteří, řečeno dávnou metaforou Václava Klause, „mají zbytečně velké zpětné zrcátko“) se podle všeho časem rodí historici.

Když Vilém Prečan v jednom rozhovoru vzpomínal, kdy v sobě poprvé objevil náklonnost k budoucí profesi, vybavil se mu zážitek z doby, kdy mu bylo šest let. Doma se schovávaly staré noviny, nic se nevyhazovalo, každý kus papíru se k něčemu hodil. A on nedokázal snést, aby ty kusy potištěného papíru „jen tak“ sloužily nějakému profánnímu účelu. „Schovával jsem si mnohé ty papírky, protože jsem se obával, že bych tu či onu událost, jež mě zaujala, mohl zapomenout, nesetkat se už nikdy s tím, o čem jsem si přál, aby nadále trvalo.“ Nesnesl představu, že by minulost mohla zmizet. Takže ji začal uchovávat.

Dětství prožil na Hané a od roku 1941 v Bystřici nad Pernštejnem; o dva roky později začal studovat na gymnáziu v Novém Městě na Moravě. Byla válka, doma se poslouchalo vysílání londýnského rozhlasu, a když oba rodiče nastoupili do odboje, začal občas tajné úkoly dostávat taky syn, v té době ještě kluk; v roce 1947 za to dokonce obdržel Medaili za zásluhy.

Po roce 1945 prudce uvěřil v rudou hvězdu komunismu; už v osmnácti byl kandidátem a brzy nato také členem strany. Jako student na Vysoké škole politických a hospodářských věd nicméně dlouho nevěděl, čím v životě chce být, co dělat.

Ve třetím ročníku rozhodla stáž v „Karmelu“, alias ve Státním ústředním archivu v Karmelitské ulici. Obklopený krabicemi plnými textů, které byly ještě mnohem zajímavější než ty, které si jako kluk kdysi pročítal v novinách, poprvé zažil vzrušení účastníka rozhodování mocných. Vůbec nevadilo, že přicházel „pozdě“; mnoho těch událostí, kterých se dokumenty týkaly, se významem vztahovalo i k současnosti. Rychle také pochopil, že