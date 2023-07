Vývoj bojů (495. den): Migy nestačí. Ani vy byste nezaútočili bez vzdušné převahy, vzkázal ukrajinský generál

Ukrajinci předvedli slovenský MiG v podobě, jakou jsme v posledních letech neviděli.

Dodávka západních stíhaček F-16 má zpoždění, tvrdí Kyjev.

Podle ruských vojenských blogerů Ukrajinci postoupili o něco jižněji od obce Orichiv.

Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí za pondělí 3. července. Situace na některých místech už může být jiná.

Fotografie slovenského MiG-29 s plnou výzbrojí. Když v březnu na Ukrajinu přiletěly slovenské stíhačky MiG-29, odborníci tvrdili, že budou patřit k tomu lepšímu, co mají dnes ukrajinští piloti k dispozici.

„Myslím, že jsou spokojení. Na Sliači si je podrobně prohlédli a řekli nám, že jsou v lepším stavu než jejich vlastní migy. A to jsme z nich vyndali to, co jsme v nich nemohli nechat – americkou avioniku,“ řekl generál slovenského letectva Ľubomír Svoboda.

Jak často a k čemu přesně Ukrajinci darované stroje používají, nevíme. Fotografií a videí z jejich akcí je minimum, jeden z mála snímků se objevil včera a pochází přímo od ukrajinského letectva. Je na něm vidět bývalý slovenský MiG-29 v pozici, v jaké jsme ho na Slovensku už nějakou dobu neviděli