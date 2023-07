Konec zmatků a nejistoty? Popisujeme, jak chce koalice změnit přijímačky na střední školy

Vládní koalice finišuje se změnou zákona, která umožní podávání elektronických přihlášek. Do konce příštího týdne se má na poslední schůzce rozhodnout, zda se budou žáci moci v roce 2024 hlásit na čtyři nebo zatím jen tři školy.

„Za KDU-ČSL bychom byli raději, kdyby přihlášky byly minimálně čtyři, ještě lépe pět, v tuto chvíli víc ne. Zároveň ale musíme mít zpětnou vazbu z terénu, zda by školy zvládly možnou školní část. Kdyby tam pro příští rok bylo nějaké riziko, dohodli bychom se na třech. Měli bychom se v koalici rozhodnout do konce příštího týdne,“ popsal Deníku N Marek Výborný, který se za lidovce účastnil jednání, byť se mezitím stal ministrem zemědělství.

„Za TOP 09 zatím držíme čtyři přihlášky, ale ještě čekáme na průběžná data, co by to způsobilo. Pokud by systém mohl zkolabovat, necháme v příštím roce jen tři,“ doplnil poslanec a náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro školství Pavel Klíma.

„Jednalo by se pravděpodobně o možnost podat tři přihlášky. Kromě elektronizace chceme i jejich prioritizace, aby bylo jasné, které ze škol dává žák přednost. Jsme připraveni udělat všechno pro to, aby byl systém připravený už na příští rok. Předpokládáme, že budeme postupovat poslaneckým návrhem. Proto také probíhají jednání napříč stranami a věříme, že shodu najdeme,“ vysvětluje předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan.

Kvůli elektronickým přihláškám se totiž musí upravit legislativa. Nejdůležitější změnou je to, že