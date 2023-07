Česko-slovenské slovo týdne: candát vs. zubáč

grafika

Pár slov o slově candát

Pro suchozemce je někdy obtížné představit si, jak cestují ryby. Snad nám ještě dojde, že kapra do rybníka někdo musí nasadit, že sám tam nemá kudy.

Ale těžko se nám chápe, když nějaká rybička plave po Dunaji, jak se dostane třeba do Vltavy. Že to sama mořem neobepluje a že ji nejspíš musí při samém kraji chytit nějaký šohajek a přenést ji do jiného úmoří a neumořit ji při tom.

Tak nějak to asi bylo s candátem. V západní Evropě není původní a museli nám ho z východu, nebo ještě spíš jihovýchodu, donést nějací rybozvěsti. I se jménem starého slovanského původu.

Leda jazykozpytec zalezlý celý život do prachu knihoven a do slovníků by vážně tvrdil, že právě tahle ryba by to zvládla potulkou. Vždyť candati – kromě prázdného mluvení – mohlo znamenat právě i toulat nebo courat se.

Ve starých slovnících je candát i coura, ženská ucouraná nebo tulák a povaleč, či dokonce člověk nemravný, homo absurdus, jak píše Jungmann.

Že je homo absurdus spíš takový jazykozpytec, to vám ale zas řekne každý rybář, který si to s candátem rozdal. Coura! Povídali, že mu hráli, jen si to zkuste.

Čech o slově zubáč

Staré slovanské jméno candáta Slováci na rozdíl od nás a od Poláků nepřidrželi. Říkají zubáč – podle výrazného candátího znaku, dvou velkých „psích zubů“ (jinak má jako správný dravec ještě tlamu plnou menších a neméně ostrých).

Ale podezírám je trošku, že si to sami nevymysleli, že si toho zubáče udělali po maďarském vzoru. Nebo ještě přesněji: po maďarském vzoru, když už mu sami maďarsky říkat nechtěli.

Maďarsky je candát – fogas [fogaš], doslova zubatý; kromě Maďarska a Slovenska se mu tak říkává i v Chorvatsku nebo Rakousku.

Mají pro něj ale, pro chlapáka dunajského neoriginálního, originální samičku taterničku. Zubačku, která si to candá ze Štrby na Štrbské pleso. A to nikdo jiný nemá.

Gabriel Pleska, editor webu Peníze.cz, přispívá i do časopisů Finmag a Heroine