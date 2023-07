Putinův vězeň Jašin píše Deníku N z cely: Než Rusy hlídejte spíš vlastní úředníky

Ilja Jašin je prý fyzicky celkem v pořádku. Denně se může hodinu procházet po dvorku. Když to jde, cvičí. Je rád, že do zatčení stačil navštívit zubaře. „Pokud tady potkáš člověka, který sedí více než tři roky, nemá polovinu zubů…,“ napsal nedávno ruským novinářům ze serveru Cholod. Sám má ve vězení setrvat mnohem déle.

„Za Putina nevyleze,“ konstatovala jeho matka Taťána. Předpověděla, že až skončí válka na Ukrajině, její syn se ocitne na svobodě a Putin v propadlišti dějin.

Že má za mřížemi strávit osm a půl roku, si Jašin vyslechl 9. prosince se spoutanýma rukama, uzavřený ve skleněném „akváriu“ ruské soudní síně. Jednoho z nejznámějších ruských opozičních politiků potrestali za to, že „šířil fake news“ o ruské armádě. Mimo jiné totiž tvrdil, že ruští vojáci se v ukrajinské Buči dopustili zločinů.

Nedávno napsal rukou ze své cely otevřený dopis českému prezidentovi Petru Pavlovi. Deník N ho celý jako první publikoval 23. června.

Jašin se v něm ohrazuje proti tomu, aby Rusové v Evropě byli jako občané nepřátelské země sledováni tajnými službami jen kvůli své národnosti. Pavel prohlásil, že nad Rusy žijícími na Západě má být přísnější dohled.

Rozhovor s Jašinem lze uskutečnit pouze písemně, přičemž on své odpovědi píše rukou na kus papíru a přes prostředníky je posílá ven.

Na co jsme se mimo jiné ptali Jak by měly české tajné služby zabránit ruským špionům v pronikání na české území

Zda je ČR stále vhodným útočištěm pro ruské migranty

Vy jste se na našeho prezidenta zlobil. Ale neřekl jen to, co všichni víme? Že ruská komunita je nejspíš pod velkým tlakem ruských tajných služeb a že ty se s pomocí emigrantů snaží proniknout do Evropy, odkud jsme je třeba my, Češi, nedávno snad alespoň částečně vytlačili?

Nepochybuju