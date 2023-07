Počet studentů technických oborů v Česku klesá, je skoro poloviční než v roce 2009

Před třinácti lety bylo v Česku skoro 65 000 studujících technických vysokoškolských oborů, teď jich je necelých 37 000. Současně poklesl i celkový počet studujících, ale zájem o techniku klesá rychleji. Zájem o studium přírodních věd a ICT naopak mírně roste. Plyne to z aktuálních dat zveřejněných Českým statistickým úřadem.

V roce 2022, ze kterého pocházejí nejnovější údaje, studovalo v Česku vysokou školu v bakalářských, magisterských a doktorských programech celkem 305 008 osob. Tento počet neustále kolísá, víceméně kopíruje věkovou strukturu obyvatelstva. Vrcholu dosáhl v roce 2010, kdy to bylo téměř 400 000 osob, následoval pokles, od roku 2019 počet studujících zase roste.

To však neplatí pro všechny obory stejně. Pro účely statistiky se obory studia dělí do deseti oblastí. Největší z nich je „Obchod, administrativa a právo“ s 61 tisíci studujících, následuje „Zdravotní a sociální péče“ se 40 tisíci studujícími, na třetím místě je „Vzdělávání a výchova“ s 37 tisíci studujících. (Všechny údaje se týkají roku 2022.) Tyto tři oblasti tedy v součtu odpovídají téměř polovině všech studujících. Na čtvrtém místě je prozatím oblast „Technika, výroba a stavebnictví“ s necelými 37 tisíci studujících. V letech 2009 a 2010 to bylo téměř 65 tisíc. Od té doby tedy klesl počet studujících těchto oborů skoro