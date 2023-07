Nenarodila jsem se jako mistryně světa ve feminismu, říká novinářka Lauder. Snažím se porozumět i sama sobě

„Vím, co obnáší zažít traumatické věci v dětství, vím, o čem píšu, když píšu o dopadech na život, zdraví a vztahy,“ říká novinářka Silvie Lauder, autorka knížky V pasti pohlaví. Na zprávy o násilí vůči ženám, ponižování žen, upírání práv ženám nebo tendence ženy kontrolovat má prý až fyzickou reakci. Přesto o nerovnostech (a dalších zraňujících tématech) dál píše.

Potkaly jsme se před 25 lety v posluchárně Fakulty sociálních věd UK. První den na žurnalistice. A odpoledne jsme spolu (a s naší budoucí partičkou) šly ze školy na koleje. A druhý den zase z kolejí do školy. Od té doby spolu jdeme životem. Silvie Lauder je jedna z mých nejbližších přítelkyň.

Do rozhovoru s tak blízkou kamarádkou bych se nehrnula. Jenže…

Jenže Silvie napsala knížku, v níž do jedenácti esejů nakumulovala a pak zhutnila velkou část toho, co za léta svého psaní pro Respekt přečetla, nastudovala, promyslela a vyargumentovala k tématům, která souvisejí s ženskou nerovnoprávností.

Jenže Silvie napsala knížku na velmi těžké téma s velkou popularizační lehkostí, v níž jakoby mimochodem trousí ironické, až sarkastické poznámky. A nejkrutější je sama k sobě.

Jenže Silvie napsala knížku a já s ní chtěla udělat rozhovor, který by trochu ukázal i to, co je mezi řádky.

O knize jsi začala mluvit už před několika lety, proč to nakonec trvalo tak dlouho?

Objektivní důvody: měla jsem strašně moc jiné práce.

A některé věci prostě dlouho trvají. Dlouho jsem si v hlavě třeba třídila, jaká témata v knize budou. A hledala jsem formu. Z těch jedenácti esejů mají některé docela jasné vymezení. Sexuální násilí. Jasně. Tečka. Ale některé eseje jsou hodně rozkročené, zahrnula jsem do nich i věci, které spolu na první pohled nesouvisejí, tím to bylo obtížnější propojit a napsat tak, aby se kniha dobře četla.

Zprvu jsem se taky bála, že opomenu nějakou důležitou otázku, ale pak jsem se zastavila a udělala finální výběr bez ambice, že obsáhnu všechno. Jinak bych na tom mohla dělat donekonečna.

A co by pak psali ti ostatní, že ano. Nedávno vyšla knížka s podobnou tematikou od Šárky Homfray nebo od Dua Docentky.

Přesně tak. A já se těším, že si jejich knížky konečně přečtu. Než byla moje kniha hotová, nechtěla jsem být nijak ovlivněná.

Taky jsem se asi posunula v přemýšlení o tom, jak psát. Čistila jsem styl, odstraňovala svoje nesmírně složitá souvětí. Vyvinula jsem se i jako psavec.

Mělas nějaký moment, kdy jsi s tím chtěla seknout?

Pravidelně. Dobře víš, že ne úplně dobře snáším některé reakce jiných na moji práci. Jsem přesvědčená, že má smysl o těch věcech psát, ale čas od času dojdu do bodu, kdy se ptám sama sebe, jestli jsem ochotná nasazovat své duševní zdraví do služeb těchto témat.

Občas mě přepadl strach, že neustojím případné negativní reakce, posuny významů, vytrhování mých slov z kontextu a podsouvání mi podivných záměrů.

Děje se mi to pořád, bála jsem se, že kolem knihy to bude koncentrované. A pak přicházely chvíle, kdy jsem podléhala dojmu, že to nebude nikoho zajímat…

A co tě nakopávalo, abys to dopsala?

Znovu a znovu zjišťuju, jak mě ta témata zajímají. Jak mě baví odhalovat fenomény, které nejsou dobře zmapované nebo popsané, posvítit do temných koutů, kam není vidět…

„Každý chlapec si to prý má objevit sám.“

Ilustrativní příklad je tvůj text pro Respekt o klitorisu, kde jsi širší čtenářské obci rozšířila obzory, že ten orgán je mnohem větší, než se soudí.

Jo, klitoris byl úplně zásadní!

Navíc typický fenomén špičky ledovce. Vzpomínám na tvou historku, jak jsi nechala na náklady redakce na 3D tiskárně vyrobit jeho anatomický model. Jeho větší část je prostě skrytá uvnitř ženského těla. Tak jako u jiných „problémů“ vidíme jen část.

