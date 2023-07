Vývoj bojů (494. den): Jsme v nové fázi protiofenzivy. Začíná další boj o Bachmut?

Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí z neděle 2. července. Situace na některých místech už může být jiná.

Boje na Ukrajině zažily poměrně intenzivní víkend. Probíhaly na několika místech fronty, i když nelze hovořit o potvrzených větších postupech, osvobozených nebo dobytých vesnicích.

„Prudké boje pokračují všude. Situace je poměrně složitá,“ napsala na sociálních sítích státní tajemnice ukrajinského ministerstva obrany Hanna Maljar.

Institut pro výzkum války včera večer napsal, že Ukrajina podnikla útočné operace v šesti sektorech, což je o dva nebo tři více, než tato analytická skupina v posledních dnech zmiňovala. Útočili ale i Rusové. Ukrajinci přiznali, že Rusové postoupili u Avdijivky, Marjinky, Lymanu a Svatove.

Jako jedna z klíčových frontových lokalit se začíná znovu jevit Bachmut a jeho okolí. O tom, že Ukrajinci hlásí postup, jsme psali už v pátek. O víkendu se zde boje ještě zintenzivnily a Ukrajinci opět hlásili určitý, i když blíže nespecifikovaný, postup.

Ukrajinská armáda útočí severně i jižně od města. Objevily se také potvrzené zprávy, že vojáci jsou i na okraji samotného Bachmutu.

Ukrainian Eastern Group of Forces Spokesperson Colonel Serhiy Cherevaty reported on July 2 that Ukrainian forces are continuing to advance on the flanks of #Bakhmut. pic.twitter.com/A6a1yVPjxZ

— ISW (@TheStudyofWar) July 3, 2023