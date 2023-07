Vlivná menšina odmítá manželství pro všechny. Nekřesťansky odmítá láskyplné vztahy

Souboj o „manželství pro všechny“ pokračuje. Do druhého čtení ve Sněmovně prošly dva zcela protichůdné návrhy: novela občanského zákoníku, jež navrhuje uzákonit manželství pro stejnopohlavní páry (hlasování zde), ale zároveň návrh na změnu ústavy, který by zakotvil manželství jako výhradní svazek muže a ženy (hlasování zde). Následovat bude projednávání ve sněmovních výborech.

Na tématu manželství je výjimečné, že v něm nefunguje klasické rozdělení na vládu a opozici. Koaliční vztahy jdou často stranou. O to víc se v něm zrcadlí, jaká jsme společnost – nakolik citlivá, něžná, empatická, nakolik opačná. Také skrze toto téma můžeme pozorovat, jak silně může menšina, pokud je dostatečně aktivní, ovlivňovat většinu. Neboť většina české společnosti proti manželství pro všechny nic nenamítá.

Obecně se má za to, že konzervativní by bylo ponechat dnešní stav, kdy je manželství svazek ryze heterogenní, a že změnu tlačí progresivisté. Nabízí se však úvaha, jestli by nebylo konzervativní podpořit stabilitu vztahů, včetně vztahů stejnopohlavních. Konzervativec přece stabilitu vyznává…

Dost o nás vypověděla sněmovní debata, jež před hlasováním o postupu do druhého čtení proběhla. Potvrdila to, co sledujeme už roky při debatách o vztazích gayů a leseb: nepochopení podstaty křesťanství. Mnoho věřících je zásadně proti manželství typu žena–žena či muž–muž, prý to odporuje bibli a víře. Rádi citují místa Starého i Nového zákona. Citují správně, ale bez souvislosti a bez pochopení.

Základem křesťanství je přitom