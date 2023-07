Stříž hledá nového šéfa olomouckých žalobců. Favoritem je ředitel GIBS Dragoun

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž řeší, koho navrhne do funkce šéfa olomouckých žalobců. Jeho aktuálním hlavním favoritem je podle zjištění Deníku N Radim Dragoun, který do konce srpna povede Generální inspekci bezpečnostních sborů. Na jeho místo by pak vláda měla vybrat nového ředitele. Mezi skloňovanými adepty je současný šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.