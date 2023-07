Ruská imperiální válka trvá od 14. století, Putinem neskončí, říká historik, který zastupuje Ukrajinu v Haagu

„Jsme s Ukrajinci jeden lid, říkají Rusové dodnes. Jsme lidé ortodoxní víry, to je ta pravá ruská víra (7–17 % Rusů jsou ale muslimové, pozn. Deníku N). Rozdělená civilizace, která kdysi existovala, to vše se jednoho dne dá opět dohromady. Toto je ruské vnímání světa. Bělorusové i Malorusové (Ukrajinci) jsou pro ně pouze větve velkého ruského národa,“ říká historik a ukrajinista.

Na otázku, zda se s tím dá něco udělat, odpovídá: „A co? Chcete jim uříznout ruce? Nemožné! Toto je pro ně jedno ruské tělo, má tři části.“

V rozhovoru mimo jiné říká:

proč jeho zprávy pro Haag nevyšly kromě deseti světových jazyků i v ruštině;

kdo ho oslovil, aby zastupoval Ukrajinu;

jak reagovali ruští experti na jeho zprávu a co jim odpověděl;

že myšlenka ukrajinské státnosti není záležitost 20. století, vznikla mnohem dříve.

Kolik zpráv pro Mezinárodní soudní dvůr v Haagu jste na požádání Ukrajiny vypracoval?

Dvě. Moje první expertní zpráva se zaměřila výlučně na Krym. Druhá byla součástí odpovědí na reakci Ruské federace po ukrajinském podání k soudu; reagovali tedy na mou první zprávu.

Moje druhá zpráva pro Haag byla publikována v angličtině a osmi dalších světových jazycích, kromě ruštiny. Není to publikace pro masy, je primárně pro diplomaty a poslance. Dostali ji například všichni členové amerického Kongresu a všichni poslanci Evropského parlamentu.

Proč vaše zpráva pro Haag nevyšla v ruštině? Není šance distribuovat ji v Rusku, například mezi poslance Státní dumy?

Dobrá otázka. Pokud se mě lidé ptají na její distribuci v Rusku nebo v Číně, odpovím protiotázkou: jak? Neexistuje způsob, jak by se zpráva mohla dostat do rukou poslanců ruské Státní dumy. I kdyby to někdo udělal, označí ji za propagandu.

Jak se stalo, že v Haagu zastupujete Ukrajinu?

Začalo to v roce 2018, kdy se ukrajinská vláda rozhodla podat žalobu na Ruskou federaci za anexi Krymu a porušování lidských práv etnických Ukrajinců a krymských Tatarů.

Vláda v Kyjevě si najala