Živě z Varů: Za Karlovy Vary karlovarské!

Ve svém druhém hlášení z karlovarského festivalu se autor pokouší postihnout ducha přehlídky a oceňuje americký film Sladký východ, fascinovanou, zděšenou a trochu zamilovanou odyseu dospívající dívky po severovýchodě Ameriky. Ve filmu rumunského režiséra Mihaie Mincana Obzor nachází drama, které otázky skutečně klade, nehraje si na to.

Na festival jsem se adaptoval docela rychle. Netrvá to dlouho a člověk absorbuje genia loci nebo co to je. Přesouvá se mezi Puppem a Thermalem, mezi vší tou načančanou lázeňskou parádou, která vznikla v jiné době a pro jiné lidi.

Prodírá se zástupy návštěvníků, festivalových hostů s visačkami, místních, kteří si vyrazili do centra ukázat se, mládeže v rozpětí od intelektuálně založených debatérů po kluky z posilovny v obtažených tričkách a dívky oblečené dle aktuálního ideálu středoevropského maloměstského šik.

Z mnoha míst agresivně řve hudba, všechno jsou to kusy, jež by mě „sólo“ iritovaly, ale dohromady skládají jakýsi legrační a trochu extatický zvukový amalgám. Limuzíny ševelí a do toho prskají opékané buřty.

Ta někdy až urputně sugerovaná světovost v ulicích Karlových Varů i v centru festivalového dění je podrývána nepotlačitelnou lokálností v mnoha různých formách, včetně těch pouťových.

Někoho to může iritovat – jako symptom nedostatku úrovně, toho, že tato země