Částečný součet: aspartam kontra fosfosádrovec, co je nebezpečnější?

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet se zmiňuje o rostoucím počtu diagnóz genderové dysforie, připomíná neuzavřený spor českých zákonodárců o legalitu kratomu, seznámí vás s vesmírným teleskopem, který letí hledat temnou hmotu, a zabývá se riziky dietních limonád a floridských silnic.