Vesmír je zprohýbaná čtyřrozměrná síť. Pochopil to Einstein, dnes máme důkazy

Představte si list čtverečkovaného papíru. Toho, co se na něm dají hrát piškvorky.

Namalujte na něj dvě čáry navzájem kolmé, jednu svislou, jednu vodorovnou. To jsou souřadné osy.

Přidejte k nim třetí, kolmou na obě. Tím jste zavedli třetí rozměr, který se už do roviny papíru nevejde. Osu si znázorněte třeba tužkou postavenou na výšku. Domyslete si trojrozměrnou strukturu, která se podobá čtverečkovanému papíru: síť krychliček vyplňujících prostor, zhotovených jakoby z neviditelného drátu.

Zatím to bylo snadné a za chvíli zas bude. Teď musíme udělat jediný obtížný krok. Přidejte k těm třem osám čtvrtou, kolmou na všechny tři.

To je zdánlivě nemožné. Stejně jako se třetí osa nevešla do roviny – museli jsme ji umístit mimo ni –, čtvrtá se nevejde do trojrozměrného prostoru. Musí být v nějakém smyslu kolmá na celý prostor.

Existují lidé, kteří si skutečně dovedou vizualizovat čtyřrozměrný prostor. Není jich mnoho, ale jsou. Nám ostatním nejsou nic platní, protože nás to nedovedou naučit. Nesnažte se proto příliš, spokojte se s neurčitou představou. Dělají to tak i matematici, ti mají ovšem navíc možnost sestavit rovnici a vůbec se netrápit s vizualizací. My to naopak zkusíme bez rovnic.

Máme tedy čtyři osy na sebe kolmé a čtyřrozměrnou síť krychliček z neviditelného drátu – nejsou to ovšem už krychle, ale čtyřrozměrné útvary, které jsou ke krychli ve stejném vztahu jako ona sama ke čtverci. (Opakuji, nenamáhejte představivost příliš, jde o to, akceptovat ten popis, ne ho detailně vidět před očima.) Té čtyřrozměrné síti budeme říkat vesmír.

Vraťme se do dvou rozměrů, tedy k listu čtverečkovaného papíru. Zatím jste si ho nejspíš představovali rovný, položený na stole. Teď ho trochu zohýbáme. Přidržte ho oběma rukama ve vzduchu a položte na něj několik předmětů – tužku, kancelářskou sponku, malou baterii, cokoli máte po ruce. Papír se pod nimi trochu prohne, objeví se v něm údolí a pohoří vytvarovaná tíhou předmětů, všelijak rozvětvená a pospojovaná. Při pohledu shora už nejsou všechny čtverečky stejné, deformovaly se.

A teď si tuto představu deformací přeneste zas do čtyřrozměrné sítě. Získáte tím cennou znalost: velmi dobrou představu, jak si fyzici představují vesmír.

Tři z našich čtyř os jsou prostorové, čtvrtá představuje čas. Celé síti se říká