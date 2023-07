Nemoc mého života. Jak ze mě deprese udělala vyrovnanějšího člověka

Roky se mi zdával stejný sen: je noc osvícená měsícem, já stojím na potemnělém nádvoří nějakého hradu, nade mnou ční děsivý obr a velkým kladivem mi pořád buší do hlavy. Utéct pryč se nedá, nádvoří je všude zastavěné, nikde žádná skulina ani člověk, který by pomohl.

Nevím, co by na to řekl snář. Takhle nějak bych ale popsal své pocity, když se u mě ve čtyřiadvaceti letech poprvé objevila deprese. Blbé myšlenky jako by pořád bušily do hlavy kladivem, svírala mě úzkost a přepadala bezvýchodnost. Čas od času jsem si myslel, že jsem se z obrova vězení už vysvobodil. Ale byla to iluze. Zas a znova jsem se vracel na totéž zastavěné nádvoří, odkud nebylo úniku.

K čemu je život, ve kterém utrpení nebere konce? říkal jsem si. Myšlenky na smrt mi běhaly hlavou i vícekrát za den. A teď? Po jedenácti letech jsem