Ministerstvo ustoupí. Sex s dětmi pod dvanáct let bude vždy znásilnění, popisuje pirátská poslankyně

Ministerstvo spravedlnosti po tlaku části odborníků i poslanců přepracuje legislativní návrh, který má razantně přitvrdit pohled soudů i policie na sexuální trestné činy na dospělých i dětech. Původně rezort například chtěl, aby takový kontakt s dětmi byl za znásilnění považovaný pouze do pěti let věku. Po schůzce se zástupci poslaneckých klubů má ministr Pavel Blažek (ODS) tuto hranici zvednout na dvanáct let. Za znásilnění také nebude možné uložit samostatně jen peněžité tresty. „Sám pan ministr řekl, že byla asi chyba navrhnout to tímto způsobem,“ vysvětluje v rozhovoru pro Deník N pirátská poslankyně Klára Kocmanová.