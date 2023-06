Česko-slovenské slovo týdne: smažený řízek vs. vyprážaný rezeň, smažený hermelín vs. vyprážaný encián

grafika

Očekával jsem něco rezavého, co běhalo po lese a čemu kdosi před kolibou vyprášil kožich. Připravoval jsem se na nejhorší. Ale ukázalo se, že jsem trefil do černého!

Vždycky se v báglu krčil kuřízek mezi chleby, zabalený v promaštěném papíru a pro sichr navrch i v igelitovém sáčku. Jako by to bez řízku neplatilo, jako by se bez řízku nikam nesmělo.

Pár slov o súsloví vyprážaný encián

Poznáme to všetci. Prídeme do reštaurácie, tam namiesto jedálneho lístku bichla, ktorá si rozsahom nezadá s Bratmi Karamazovcami. Tento typ reštauračného menu však nie je ani tak psychologický román, ako skôr cestopis. Čína, Taliansko, staré dobré Česko, Amerika, ba aj z Indie sa niečo nájde.

Tak sa stane, že nad týmto cestopisným dielom aj pol hodinu sedíme, čašník nervózne poškuľuje, kedy už sa uráčime ho zavolať, a my stále nič. Listujeme tam, listujeme späť, až narazíme na osamelú kolónku vegetariánske jedlá.

Tá funguje ako akýsi epilóg k celému tomu epickému dielu. Tvoria ho dva tri skromné pokrmy, pričom je viac ako pravdepodobné, že jedným z nich bude vyprážaný encián!

Čo na tom záleží, že je toto elegantné slovo odvodené z nemeckého Enzian a znamená horec. V tomto prípade sa nejedná o žiadnu zdravú lesnú bobuľovitú pochúťku, ale o vyzretý (občas aj prezretý) syr v trojobale, milovaný nie ani tak vegetariánmi, ako skôr ľuďmi, ktorí to predošlý deň prehnali s alkoholom.

Tak ako Angličanom sú na tento nemilý stav najlepším liekom anglické raňajky s vajíčkami, klobásami, slaninou a kopou ďalších mastných pochutín, pre Slovákov, Čechov a Poliakov je tu vyprážaný encián s hranolkami a neodmysliteľnou tatárskou omáčkou.

A prečo nie je v tomto prípade obľúbenejší enciánov brat vyprážaný rezeň? Ťažko povedať. Asi nám pripadá nezdravý, príliš ťažký, príliš mäsitý… alebo sa nám po ťažkej noci jednoducho nechce čítať celých Bratov Karamazovcov, a tak preskočíme rovno k epilógu.

Slovenka o súsloví smažený hermelín

Áno. Encián znie vznešene. Možno je to tým, že neveľa slovenských slov začína samohláskou e, po ktorej by v nasledujúcej slabike zaznievalo c s dvojhláskou ia. Veru, encián je akýsi odľahčený, možno znie dokonca trošku exoticky.

Veď čoby nie, podľa antických svedectiev je odvodený od mena ilýrskeho kráľa Gentia. Elegantný a či neelegantný… na hermelín sa nechytá! Ten síce neznie tak vznešene, ale čo na tom, keď je obyčajný syr po jemnom kožuchu hranostaja nazvaný.

Ako nás český etymologický slovník poučil: „Jméno bylo vybráno s ohledem na podobnost jemného plísňového povrchu s královským hermelínovým pláštěm z bílých hranostajů.“

No, nedá sa nič namietať, lenže čo je to syru kráľovskému hermelínu platné, keď ho do múky tresnú, vo vajíčku vymáčajú, do suchých rozomletých rožkov hodia, aby nakoniec v prepálenom oleji skončil?

Tak tak, ešteže tu rozprávame o syre, a nie o kráľovskom golieri. Pravda je taká, že ako vyprážaný encián, tak aj smažený hermelín sú takým jedlom, ktoré bratia Česi veľmi trefne nazývajú – citlivé duše odpustia – prasárnami.

Z prasiatka je síce skôr hermelínov mäsitý brat vyprážaný rezeň, toho však prasárnou nikto nenazýva. Možno preto, že tak ako ľudovo znie, tak aj chutí. Hermelín a encián nás eufonicky a metaforicky mätú, aby sa z nich špecifickou tepelnou úpravou nakoniec stal prosto a jednoducho mastný syr v trojobale nasiaknutý olejom.

Martina Blažeková, československá komparatistka, doktorandka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy