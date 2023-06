Revoluci v Rusku nečekejte, není pro ni důvod, říká ruský historik. Putina ale Rusové bránit nebudou

Ruský historik Sergej Lukaševskij krátce po zahájení loňské války proti Ukrajině uprchl s rodinou do zahraničí. Dnes žije v Německu, kde pracuje na projektu Rádio Sacharov.

Jeho lidskoprávní Sacharovovo centrum v Moskvě se pod tlakem ruského režimu ocitlo na pokraji zániku podobně jako ostatní organizace, které se věnují bezpráví a zkoumání zločinů ruské (sovětské) minulosti.

Mluvili jsme mimo jiné o tom,

jak se stavět k Rusům, kteří zůstali doma a neprotestují;

proč v Rusku nepanuje revoluční nálada;

jak Putin selhal už podruhé v krátké době, ale stále může udržet svůj systém;

o dvou scénářích, které může Putin provést;

proč je pro něj nejlepší, aby válka trvala dlouho.

Jak jste si zvykl na život v emigraci?

Moje situace je mnohem lepší než mnohých dalších, kteří byli nuceni Rusko opustit. Dostal jsem stabilní humanitární vízum na tři roky.

Rozhodl jsem se odejít pracovat do Německa velmi rychle. Spustili jsme nový projekt – Rádio Sacharov – ve spolupráci s německou investigativní organizací Correctiv. Atmosféra v Německu je obecně velmi přátelská a plná porozumění. Ne vždy je to ale jednoduché.

V čem?

S ruským pasem se v Německu například nedá jednoduše otevřít bankovní účet. Ale všechno se dá vyřešit.

Na rozdíl od Ruska se nemusím bát, že mě zavřou za to, že něco svobodně řeknu.

Komplikovanější je to s veřejnými akcemi, kde se setkávají Ukrajinci a Rusové, to je skoro vždy minové pole. Postoj Ukrajinců je velmi pochopitelný, ale často se organizátoři takových akcí chovají nezodpovědně a staví lidi z Ruska do velmi obtížné pozice. Nejprve by se měli zeptat Ukrajinců, zda jim nevadí ruská účast, aby to zbytečně nevedlo k napětí.

S jakými největšími problémy se setkávají vaši známí, kteří zůstali v Rusku? Dá se jim pomoct?

Velkým problémem je strach z